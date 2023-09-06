قوات شرق أفريقيا تمدد عملها في الكونغو الديمقراطية

قالت مجموعة شرق أفريقيا، إنها مددت تفويض القوة التي شكلتها لمكافحة عنف الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى ديسمبر/ كانون الأول.

وشكلت الدول السبع الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا القوة في أبريل/ نيسان 2022 لوقف إراقة الدماء المرتبطة بعقود من النشاط المسلح في شرق الكونغو.

وقالت المجموعة في بيان نشر على حسابها على موقع "إكس" في وقت متأخر الليلة الماضية، إن فترة ولاية القوة كان من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة، لكن رؤساء الدول الأعضاء المجتمعين في العاصمة الكينية مددوا تفويضها حتى ديسمبر/ كانون الأول.