"واشنطن بوست": تعدين الكوبالت في الكونغو يهدد أجيالا بأكملها

ذكرت صحيفة الواشنطن بوست، أن الضغط هائل لإنتاج الكوبالت، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في معظم بطاريات السيارات الكهربائية، والعديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وجمهورية الكونغو الديمقراطية هي ملك الكوبالت، ففي العام الماضي 2022، شكلت الكونغو وحدها حوالي ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي، وفقًا لـ Benchmark Mineral Intelligence.

وأضافت الصحيفة أنه في العام 2016، نشرت منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان الكونغولية تقريرًا يُفصل الوفيات والإصابات بين عدد لا يحصى من الأطفال الذين يعملون في مناجم صغيرة، وغالبًا في أنفاق محفورة يدويًّا كانت تنهار كثيرًا وتدفن عمال المناجم الصغار على قيد الحياة.

وتصدرت هذه الأخبار، حول ظروف العمل السيئة في قطاع التعدين في الكونغو، عناوين الصحف العالمية، مما دفع الصناعات التي تنتج الكوبالت وتستخدمه لوضع معايير طوعية تلتزم بقواعد السلامة والشروط الدولية؛ وذلك مع التشديد على حظر عمالة الأطفال.