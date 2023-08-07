"واشنطن بوست": تعدين الكوبالت في الكونغو يهدد أجيالا بأكملها
ذكرت صحيفة الواشنطن بوست، أن الضغط هائل لإنتاج الكوبالت، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في معظم بطاريات السيارات الكهربائية، والعديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
وجمهورية الكونغو الديمقراطية هي ملك الكوبالت، ففي العام الماضي 2022، شكلت الكونغو وحدها حوالي ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي، وفقًا لـ Benchmark Mineral Intelligence.
وأضافت الصحيفة أنه في العام 2016، نشرت منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان الكونغولية تقريرًا يُفصل الوفيات والإصابات بين عدد لا يحصى من الأطفال الذين يعملون في مناجم صغيرة، وغالبًا في أنفاق محفورة يدويًّا كانت تنهار كثيرًا وتدفن عمال المناجم الصغار على قيد الحياة.
وتصدرت هذه الأخبار، حول ظروف العمل السيئة في قطاع التعدين في الكونغو، عناوين الصحف العالمية، مما دفع الصناعات التي تنتج الكوبالت وتستخدمه لوضع معايير طوعية تلتزم بقواعد السلامة والشروط الدولية؛ وذلك مع التشديد على حظر عمالة الأطفال.
لكن الطلب على الكوبالت، الذي تنتج الكونغو 90% منه ارتفع مع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية. كما أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الكوبالت بمقدار 20 ضعفًا بحلول عام 2040، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وأكملت الصحيفة "إن استخراج هذه المعادن ومعالجتها، في الأجزاء النائية من العالم، غالبًا ما يؤدي إلى خسائر كبيرة وغير معترف بها إلى حد كبير على العمال والمجتمعات المحلية والبيئة.
كما وأنه دون محاسبة كاملة، هناك خطر من أن التحول إلى الطاقة الخضراء يمكن أن يكرر التاريخ المؤلم للثورات الصناعية السابقة.
واستشهدت الصحيفة بزيارة بعض صحفييها لمواقع التعدين، وقالت: إن التعدين عمل خطير سواء كان آليًّا أو يدويًّا، ويزيد الخطر ما شاهدوه من غياب لمعايير السلامة والملابس الواقية المستخدمة.
وبحسب سجلات منظمة حقوق الإنسان الكونغولية، أصيب أكثر من 36 عاملًا بإصابات متنوعة لم يتم تقييد بعضها في السجلات، كما أجرى 28 عامل آليات ثقيلة في المناجم الآلية عمليات جراحية في الظهر.
ويضاف إلى ذلك حالات الوفاة والإصابات البليغة في مواقع التعدين غير الرسمية.
المصدر: واشنطن بوست