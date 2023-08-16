ضغوطات أمريكية على إيران لإجبارها على وقف بيع طائرات مسيّرة لروسيا

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، قولها إن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة مسلحة إلى روسيا.

ويأتي ذلك، بحسب الصحيفة، في إطار مباحثات على "تفاهم غير مكتوب" أوسع نطاقاً بين واشنطن وطهران لخفض التوتر.

وقال مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المحادثات، للصحيفة، إن الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة إلى روسيا، إذ تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة.

تأتي هذه الأنباء في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران تخفيف حدة التوتر وإحياء محادثات أوسع نطاقا تتعلق ببرنامج إيران النووي.