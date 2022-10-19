زيلينسكي: استخدام موسكو مسيرات إيرانية يعكس إفلاسها العسكري والسياسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، إن استخدام موسكو المكثّف للمسيّرات الإيرانية في الأيام الأخيرة لضرب بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا يعكس الإفلاس العسكري والسياسي للقوات الروسية.

وجاء في رسالته اليومية التي يبثّها على شبكات التواصل الاجتماعي أن "طلب روسيا المساعدة من إيران يشكل اعترافا من قبل الكرملين بإفلاسه العسكري والسياسي".

في المقابل، قال الكرملين، الثلاثاء، إنّه "لا معلومات لديه حول استخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا"، وذلك بعدما اتهمت كييف موسكو باستخدام تلك الأجهزة لضرب بنى تحتية مخصصة لتزويد الكهرباء والمياه.

واتهم قادة في أوكرانيا، روسيا باستخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار شاهد-136 في هجمات على كييف، وفق ما ذكرت "أ ف ب".

ونقلت وكالة" رويترز" عن مسؤولين ودبلوماسيين إيرانيين، قولهم إن "طهران تعهدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض- أرض ومزيد من الطائرات المسيّرة، في خطوة من المرجح أن تثير حفيظة الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية".

وذكرت الوكالة أن "اتفاقا بهذا الشأن أبرم في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري خلال زيارة النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر واثنين من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول من المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى موسكو، لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس بخصوص التزود بأسلحة إيرانية".