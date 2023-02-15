بعد صدام مع غالانت.. نتنياهو يتعهد لسموتريتش بنقل صلاحياته في وزارة الدفاع قريباً

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزعيم حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بنقل صلاحياته كوزير في وزارة الدفاع بأسرع وقت ممكن، وفق ما أورد تقرير لموقع "والا" العبري.

ويأتي ذلك على إثر خلافات حادة اندلعت، الأربعاء، بين سموتريتش ووزير الدفاع يوآف غالانت عقب إخلاء الجيش الإسرائيلي لمزارع "وادي شيلو" الاستيطانية غير القانونية، تنفيذاً لأمر قضائي صادر عن المحكمة العليا.

وأصدر سموتريتش وبموجب صلاحياته أمراً كتابياً بوقف الإخلاء، في حين أصر غالانت على تنفيذ الأمر، وهي الحادثة الثانية بين الوزيرين، حيث سبق وأن تم تجاهل أوامر سموتريتش في حادثة مماثلة وقعت الشهر الماضي.

ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر سياسية قولها إن "نتنياهو تحدث إلى سموتريتش عقب تنفيذ أمر الإخلاء وأكد له أن الصلاحيات الخاصة به في وزارة الدفاع ستنقل إليه في أسرع وقت ممكن، وفق الاتفاق الائتلافي.