روسيا: بحثنا معاهدة ستارت الجديدة مع السفيرة الأمريكية
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله، اليوم الاثنين، إنه بحث معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية مع السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي، الأسبوع الماضي.
وأضاف أن روسيا ملتزمة بالمعاهدة، لكن لم يتم تحديد موعد لمحادثات جديدة جراء الصراع في أوكرانيا.
وكان من المقرر عقد المحادثات بين موسكو وواشنطن بشأن معاهدة ستارت الجديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لكنها أُلغيت في اللحظات الأخيرة.
والثلاثاء الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا لا تمتثل لالتزامها السماح بإجراء عمليات تفتيش على أراضيها بمقتضى معاهدة ستارت الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.
وذكر في بيان أن "رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد فاعلية الاتفاق الأمريكي الروسي للحد من الأسلحة النووية".
وأضاف المتحدث أن روسيا أمامها "مسار واضح" للعودة إلى الامتثال من خلال السماح بإجراء أنشطة التفتيش وأن واشنطن مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ المعاهدة بشكل كامل.
وتلزم معاهدة "ستارت" المبرمة في عام 2011 الولايات المتحدة وروسيا بالحد من نشر الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية التي تطلق من غواصات، وقاذفات القنابل الثقيلة المزودة بأسلحة نووية.
كما تضع المعاهدة قيودًا على الرؤوس النووية المثبتة على الصواريخ المنشورة وقاذفات القنابل وراجمات تلك الصواريخ.