روسيا: بحثنا معاهدة ستارت الجديدة مع السفيرة الأمريكية

وكان من المقرر عقد المحادثات بين موسكو وواشنطن بشأن معاهدة ستارت الجديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لكنها أُلغيت في اللحظات الأخيرة.

والثلاثاء الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا لا تمتثل لالتزامها السماح بإجراء عمليات تفتيش على أراضيها بمقتضى معاهدة ستارت الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وذكر في بيان أن "رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد فاعلية الاتفاق الأمريكي الروسي للحد من الأسلحة النووية".

وأضاف المتحدث أن روسيا أمامها "مسار واضح" للعودة إلى الامتثال من خلال السماح بإجراء أنشطة التفتيش وأن واشنطن مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ المعاهدة بشكل كامل.