شي وبايدن يتّفقان على استئناف المحادثات العسكرية "رفيعة المستوى"
أعلنت بكين الخميس أنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي جو بايدن اتّفقا خلال قمّتهما في كاليفورنيا الأربعاء، على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى بين بلديهما.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إنّ الرئيسين "اتّفقا على استئناف المحادثات العسكرية رفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام".
وأضافت أنّ شي وبايدن اتّفقا أيضاً على عقد محادثات حكومية ثنائية بشأن الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن العمل على مجموعة عمل حول التعاون بين البلدين في مكافحة المخدرات.
الصين لا تسعى لإزاحة الولايات المتحدة
ونقلت الوكالة عن شي قوله لبايدن إنّ الصين لا تسعى إلى "تجاوز الولايات المتّحدة أو إزاحتها"، مشدّداً على أنّه بالمقابل "لا ينبغي على الولايات المتّحدة أن تسعى لقمع الصين واحتوائها".
وأضافت شينخوا أنّ شي قال لمضيفه إنّ "الصين لن تتبع المسار القديم للاستعمار والنهب، ولن تتبع المسار الخاطئ للهيمنة عندما يصبح بلد ما قوياً".
كما حذّر الرئيس الصيني نظيره الأميركي من أنّ بكين غير راضية عن العقوبات والقيود المفروضة من جانب الولايات المتّحدة ضدّ شركاتها.
وقال شي إنّ "الإجراءات الأميركية ضدّ الصين في ما يتعلّق بتقييد الصادرات والتدقيق بالاستثمارات والعقوبات الأحادية الجانب تلحق ضرراً خطيراً بالمصالح المشروعة للصين".
وأضاف أنّ "قمع العلوم والتكنولوجيا في الصين يحدّ من التنمية العالية الجودة في الصين ويحرم الشعب الصيني من حقّه في التنمية".
تايوان .. القضية الأهم
من جهته، قال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعهما الذي استمر أربع ساعات يوم الأربعاء بأن تايوان هي القضية الأكبر والأخطر في العلاقات الأمريكية الصينية.
ونقل المسؤول عن شي قوله إن الصين تفضل إعادة توحيد سلمية مع جزيرة تايوان التي تقول بتبعيتها لها، لكنها تواصل الحديث عن الظروف التي يمكن فيها استخدام القوة.
وأضاف المسؤول الأمريكي ـن بايدن طلب من الصين أن تستخدم ثقلها لدى إيران وأن تحثها على تجنب الخطوات التي يمكن اعتبارها استفزازية في الشرق الأوسط.
وأضاف المسؤول أن مسؤولين صينيين ينخرطون في مناقشات مع إيران بشأن المخاطر بالمنطقة.
البنتاغون يرحب
ورحبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأربعاء بقرار استئناف الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى مع الصين التي قطعتها بكين قبل أكثر من عام، وقالت إن الاتفاق بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ بهذا الشأن مهمم لتجنب اندلاع صراع غير مقصود.
وقال متحدث باسم الوزارة "إن الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بين جيشينا ضروري لتجنب حدوث سوء فهم وسوء تقدير من شأنه أن يؤدي إلى أزمة أو صراع".