الصين تعلن حالة "تأهب دائم" بعد تطورات في مضيق تايوان

أكدت الصين، اليوم الخميس، أنها في حالة "تأهب دائم"، وذلك غداة عبور سفينتين عسكريتين أمريكية وكندية لمضيق تايوان، للمرة الثانية خلال شهرين.

وقال الناطق باسم قيادة القطاع الشرقي للصين، الكولونيل شي يي، في بيان: "تظل قواتنا الموجودة هناك في حالة تأهب دائمة، وستتولى بكل حزم حماية السيادة والأمن الوطنيين، وأيضًا السلام والاستقرار الإقليميين".

والأربعاء، نفذت كل من السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس رفاييل برالتا" والفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس أوتوا" عبورًا روتينيًا عبر مضيق تايوان، بحسب ما قالت البحرية الأمريكية.

ووصف المسؤول الصيني هذه العملية بأنها "تطبيل إعلامي"، مؤكدًا أن القوات البحرية والجوية الصينية "تتبعت كل مسار" للسفينتين العسكريتين.