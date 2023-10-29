"اليونيفيل" تعلن إصابة أحد أفرادها إثر سقوط قذائف على موقع لها

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، اليوم الأحد، إن أحد أفرادها أصيب بعدما سقطت قذائف على قاعدة تابعة لها بالقرب من قرية الحولة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يوم أمس السبت.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله إطلاق النار يوميا منذ بدء الصراع في غزة قبل 3 أسابيع.

وقالت الجماعة إن نحو 46 من مقاتليها قتلوا وإن 43 آخرين أصيبوا في المناطق الحدودية حتى الآن، مضيفة أنها شنت 84 هجومًا على 42 نقطة على الحدود منذ بدء الاشتباكات.

في حين يقول الجيش الإسرائيلي إن 7 على الأقل من جنوده قتلوا حتى الآن.