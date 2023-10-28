"اليونيفيل" تُحقق في مصدر قذيفة سقطت على مقرها في الناقورة

وجدد تيننتي دعوته لجميع الأطراف لوقف النار فورًا، ولوقف أي أعمال تعرض سلامة وأمن المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة للخطر، لافتًا إلى أن تلك الأعمال قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأكد أنه بالرغم من تلك الهجمات "لا يزال حفظة السلام التابعون لليونيفيل في مواقعهم ويعملون بنشاط مع الأطراف على جانبي الخط الأزرق لتهدئة التوتر وتجنب سوء الفهم الخطير".

وكان المقر العام لقوات "اليونيفيل" في الناقورة قد تعرض، في وقت سابق من اليوم السبت، لسقوط قذيفة أوقعت أضرارا في السور الخارجي للمقر.

وشهدت الناقورة والبلدات المجاورة في القطاع الغربي قصفًا إسرائيليًا بالمدفعية والقنابل الحارقة، التي تركزت على أحراج بلدات القطاع.