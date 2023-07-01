مسؤول إسرائيلي: قرار مهاجمة مواقع نووية إيرانية "ليس قريباً"

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي الجمعة، إن بلاده ليست قريبة من شن هجوم على مواقع نووية إيرانية، في وقت تسعى فيه محادثات بين طهران وواشنطن إلى تهدئة التوترات.

وأضاف هنجبي أنه لم يتضح بعد ما ستتمخض عنه المحادثات التي بدأتها الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي، مع إيران في الأسابيع القليلة الماضية في محاولة لتحديد خطوات قد تحد من برنامج طهران النووي وتهدئة التوتر.

وتابع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي خلال حديثه للقناة 13 التلفزيونية، أن أي اتفاق لن يكون ملزماً لإسرائيل التي ترى أن إيران المسلحة نووياً تمثل تهديداً وجودياً لها.