عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهما نوويا "صارما" مع إيران
أبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إمكانية قبول بلاده بـ"تفاهم" نووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبما يكفل تحقيق "إشراف صارم" على برنامج طهران النووي.
وأوضح عضو الكنيست الإسرائيلي البارز أن "تل أبيب" قد "تقبل التوصل لتفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إذا ما تضمن ذلك إشرافا صارما على برنامج طهران النووي".
وأضاف في حديث لبرنامج على قناة 12 الإسرائيلية قائلا: "إنها ليست اتفاقية بمفهومها الواسع، إنها أشبه باتفاق صغير، أو مذكرة تفاهم"، لافتا إلى أن "إسرائيل يمكن أن تتعايش مع هذا إذا كان هناك إشراف حقيقي".
لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض التعليق على تصريحات إدلشتاين فيما إذا كانت تعكس وجهات نظر رسمية.
وفي وقت سابق قال نتنياهو: "موقفنا واضح، أي اتفاق مع إيران لن يكون ملزما لإسرائيل التي ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".
وأكد أن معارضة إسرائيل للعودة للاتفاق الأصلي (عام 2015) فعالة، "لكن لا تزال هناك اختلافات فيما يتعلق بالمستقبل ونحن لا نخفيها، فيما يتعلق بالاتفاقات الأصغر أيضا، لقد كنا نعلن موقفنا بوضوح، في كل من الجلسات المغلقة والمفتوحة".
وتجري الولايات المتحدة، بحسب مسؤولين إيرانيين وغربيين، محادثات مع طهران لتحديد خطوات يمكن أن تشمل الحد من البرنامج النووي الإيراني.
وهذه الخطوات يمكن وصفها بأنها تفاهم بدلا من اتفاقية لأن الكونغرس الأمريكي يجب أن يراجع أي اتفاقية، مثل اتفاق عام 2015 الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.