عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهما نوويا "صارما" مع إيران

وأضاف في حديث لبرنامج على قناة 12 الإسرائيلية قائلا: "إنها ليست اتفاقية بمفهومها الواسع، إنها أشبه باتفاق صغير، أو مذكرة تفاهم"، لافتا إلى أن "إسرائيل يمكن أن تتعايش مع هذا إذا كان هناك إشراف حقيقي".

لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض التعليق على تصريحات إدلشتاين فيما إذا كانت تعكس وجهات نظر رسمية.

وفي وقت سابق قال نتنياهو: "موقفنا واضح، أي اتفاق مع إيران لن يكون ملزما لإسرائيل التي ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".

وأكد أن معارضة إسرائيل للعودة للاتفاق الأصلي (عام 2015) فعالة، "لكن لا تزال هناك اختلافات فيما يتعلق بالمستقبل ونحن لا نخفيها، فيما يتعلق بالاتفاقات الأصغر أيضا، لقد كنا نعلن موقفنا بوضوح، في كل من الجلسات المغلقة والمفتوحة".