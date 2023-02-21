صحف عالمية: زيارة بايدن "التاريخية" لكييف تزيد "العداء" مع بوتين

تصدرت زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المفاجئة إلى كييف، عناوين الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، والتي ركزت على "رمزية" الزيارة من جهة، وتداعياتها على العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة أخرى، فضلاً عن تأثيرها على مستقبل الحرب الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، سلطت الصحف الضوء على تصعيد خطير من قبل الصين، بعدما اتهمت الولايات المتحدة بـ"التسبب في إراقة الدماء بأوكرانيا والاستفادة من الحرب"، وذلك في ضوء مزاعم أمريكية حول نية بكين في إمداد موسكو بـ"أسلحة فتاكة".

كما تحدثت الصحف عن تصاعد حدة التوترات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وذلك بعدما أيدت واشنطن بيانًا إجماعيًّا نادرًا لمجلس الأمن الدولي يدين النشاط الاستيطاني ويعتبره عقبة أمام السلام.