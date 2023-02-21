كيف أبقت واشنطن زيارة بايدن المفاجئة لكييف سرا؟

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يقضي عطلة نهاية أسبوع هادئة في البيت الأبيض، حيث انضم إلى زوجته جيل بايدن لتناول العشاء في مطعم خلال جولة نادرة في واشنطن يوم السبت.

لكن وراء الكواليس، كان المسؤولون في البيت الأبيض ووكالات أخرى يخططون بشكل مكثف لبايدن للقيام برحلة غير معلنة إلى كييف لإظهار التضامن مع أوكرانيا قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.

وبعد تخطيط على مدى أشهر، قرر بايدن يوم الجمعة المضي قدما في الرحلة، وفقا للبيت الأبيض.