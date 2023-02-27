بعد سفارتها لدى طهران.. حكومة "طالبان" تتسلم قنصلية أفغانستان في إسطنبول

تسلمت حكومة حركة "طالبان"، اليوم الإثنين، القنصلية العامة لأفغانستان في مدينة إسطنبول التركية، وذلك بعدما تسلمت الحركة يوم أمس الأحد السفارة الأفغانية في العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن رئيس قسم الشؤون السياسية في وزارة خارجية "طالبان"، ذاكر جلالي قوله، إن "القنصلية الأفغانية في إسطنبول سلمت رسميًا لهم".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قد أفادت الأسبوع الماضي، بأن "طالبان" تعتزم تسلم القنصلية الأفغانية في إسطنبول.