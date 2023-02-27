بعد سفارتها لدى طهران.. حكومة "طالبان" تتسلم قنصلية أفغانستان في إسطنبول
تسلمت حكومة حركة "طالبان"، اليوم الإثنين، القنصلية العامة لأفغانستان في مدينة إسطنبول التركية، وذلك بعدما تسلمت الحركة يوم أمس الأحد السفارة الأفغانية في العاصمة الإيرانية طهران.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن رئيس قسم الشؤون السياسية في وزارة خارجية "طالبان"، ذاكر جلالي قوله، إن "القنصلية الأفغانية في إسطنبول سلمت رسميًا لهم".
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قد أفادت الأسبوع الماضي، بأن "طالبان" تعتزم تسلم القنصلية الأفغانية في إسطنبول.
وأضاف ذاكر جلالي في تغريدة عبر "تويتر"، أنه "تم إرسال جولمات خان إلى القنصلية الأفغانية في إسطنبول بصفة دبلوماسي، وسيقدم الدبلوماسيون الأفغان الآن خدمات شفافة للأفغان الذين يعيشون في إسطنبول".
وتابع ذاكر جلالي: "أرسلنا اليوم 7 دبلوماسيين متمرسين من كابول إلى طهران لمواصلة أنشطتهم إلى جانب الرئيس الجديد للسفارة الأفغانية في إيران".
مبينا أنه "تم تعيين فضل محمد حقاني سفيرا لأفغانستان في طهران".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية في حكومة "طالبان" في بيان بشأن التغييرات في السفارة الأفغانية لدى طهران، إن "أنشطة هذه السفارة ستتواصل بعد إيفاد السفير الجديد والدبلوماسيين".
مؤكدة أنه "عند بدئهما العمل سيشهدان شفافية في شؤون السفارة ومزيدا من توسيع العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين".
وكانت الخارجية الإيرانية قد قالت يوم أمس الأحد، إن "تسليم وتحويل السفارة الأفغانية في طهران أمر داخلي يتعلق بأفغانستان".
وفرضت "طالبان" سيطرتها على أفغانستان منتصف شهر آب/أغسطس 2021، وقامت مطلع شهر أيلول/سبتمبر من العام نفسه بتشكيل حكومة لها، بينما لم تحظ هذه الحكومة بشرعية المجتمع الدولي حتى الآن.