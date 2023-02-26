إيران تسلم سفارة أفغانستان إلى حركة طالبان
سلمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، مقر السفارة الأفغانية في طهران إلى حكومة حركة طالبان، وفق ما كشفت عنه صحيفة "اعتماد" الإيرانية.
وأوضحت الصحيفة أنه "جرى اليوم تسليم مبنى السفارة الأفغانية في طهران لدبلوماسيين من حكومة حركة طالبان بعدما وافقت الخارجية الإيرانية على تسمية مرشح طالبان لتولي مسؤولية سفير الحركة في طهران".
من جانبها، قالت مصادر من السفارة الأفغانية في طهران "إنه قبل ساعة قام دبلوماسيون في الحكومة السابقة لهذا البلد في طهران "بإخلاء" مبنى السفارة، حسب "بي بي سي فارسي".
وقام دبلوماسيون وملحقون وأغلب الموظفين المحليين بإخلاء مبنى السفارة قبل يوم من تسليمه لطالبان وقالوا بعد اليوم إن مسؤولية هذه السفارة ليست مسؤوليتهم.
وكان عبد القيوم سليماني، الرئيس السابق للسفارة الأفغانية في طهران، إلى جانب دبلوماسيين ومعظم الموظفين المحليين، قد قالوا سابقًا إنهم غير مستعدين للعمل مع حكومة طالبان.
وأبلغت وزارة الخارجية الإيرانية دبلوماسيي الحكومة السابقة الأسبوع الماضي أنها وافقت على تسليم السفارة الأفغانية إلى الدبلوماسي الذي رشحته وزارة خارجية طالبان؛ فقد رشحت طالبان شخصًا لمنصب القنصل العام للقنصلية الأفغانية في مدينة مشهد شمال شرق إيران.
وفي رسالة أرسلتها طالبان إلى هذه السفارة الأفغانية في طهران، قدم وزير خارجية طالبان أمير خان متقي فضل أحمد حقاني "رئيسًا" للسفارة في طهران.
من جانبه، قال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل أيام عن التغييرات التي طرأت على السفارة الأفغانية في طهران، "انتهاء مهمة دبلوماسي وإسناد شؤون السفارة إلى دبلوماسي آخر، لا يعني تغييرا في الوضع القانوني لتلك السفارة".
وأضاف كنعاني أنه لم يطرأ أي تغيير على مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن كيفية التعامل مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان (إدارة طالبان).