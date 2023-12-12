تزايد ملحوظ في معدلات العنف ضد المرأة في إسبانيا

سجلت إسبانيا زيادة ملموسة في معدلات العنف ضد المرأة، وفقًا لإحصائيات نقلها موقع "إنفوباي" الإخباري عن تقرير لوزارة المساواة الإسبانية، الاثنين الماضي.

التقرير كشف أن رقم الهاتف "016" المخصص لمكافحة العنف ضد المرأة استقبل 9.261 مكالمة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 16.5% عما كان عليه في الشهر ذاته من عام 2022، عندما تم تسجيل 7.947 مكالمة.

وبحسب التقرير، تم تسجيل أعلى معدل للمكالمات ذات الصلة، لكل امرأة تبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر، في لاس بالماس (889.7)، تليها سانتا كروز دي تينيريفي (779.3)، وجزر الكناري (836.2)، ومنطقة مدريد (723.9).

وأشار التقرير إلى أن معظم الاستفسارات تعلقت بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ إن 74.5% من الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني، و80.6% من الاستفسارات عبر تطبيق "واتساب"، و87.8% من الدردشة عبر الإنترنت، كانت مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.