تزايد ملحوظ في معدلات العنف ضد المرأة في إسبانيا
سجلت إسبانيا زيادة ملموسة في معدلات العنف ضد المرأة، وفقًا لإحصائيات نقلها موقع "إنفوباي" الإخباري عن تقرير لوزارة المساواة الإسبانية، الاثنين الماضي.
التقرير كشف أن رقم الهاتف "016" المخصص لمكافحة العنف ضد المرأة استقبل 9.261 مكالمة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 16.5% عما كان عليه في الشهر ذاته من عام 2022، عندما تم تسجيل 7.947 مكالمة.
وبحسب التقرير، تم تسجيل أعلى معدل للمكالمات ذات الصلة، لكل امرأة تبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر، في لاس بالماس (889.7)، تليها سانتا كروز دي تينيريفي (779.3)، وجزر الكناري (836.2)، ومنطقة مدريد (723.9).
وأشار التقرير إلى أن معظم الاستفسارات تعلقت بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ إن 74.5% من الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني، و80.6% من الاستفسارات عبر تطبيق "واتساب"، و87.8% من الدردشة عبر الإنترنت، كانت مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضاف التقرير أنه خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تم تسجيل 1.002 حالة في الخدمة الهاتفية لمساعدة وحماية ضحايا العنف الجنسي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 27.6%، مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
كما لفت التقرير إلى تركيب 272 جهازًا من الأساور الإلكترونية، بزيادة قدرها 72.2% مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022. وحتى الـ31 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ عدد الأجهزة المفعلة 4.386، بزيادة قدرها 45.5% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
بينما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة حتى الـ31 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 50.590 حالة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.8%، مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 (43.333).
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري