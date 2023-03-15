"الطاقة الذرية": فقدان نحو 2.5 طن يورانيوم من موقع في ليبيا

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في البيان، إن "مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش، أمس الثلاثاء، أن 10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام، كانت قد أعلنت ليبيا أنها مخزنة في الموقع، ليست موجودة فيه".