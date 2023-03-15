"الطاقة الذرية": فقدان نحو 2.5 طن يورانيوم من موقع في ليبيا
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان للدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، أن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة، على ما أفادت وكالة "رويترز".
وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في البيان، إن "مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش، أمس الثلاثاء، أن 10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام، كانت قد أعلنت ليبيا أنها مخزنة في الموقع، ليست موجودة فيه".