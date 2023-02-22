إيران تعلن عن وصول وفد من مفتشي وكالة الطاقة الذرية

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العاصمة طهران يقومون بالتفاوض وزيارة المواقع والتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي لوكالة أنباء "تسنيم": "لا نتسامح مع الضغوط السياسية التي تخلق المشاكل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحن على اتصال بالوكالة".

وتصاعد التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً، بعدما كشفت تقارير لوسائل إعلام غربية أن طهران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 84%.

وكانت وكالة "بلومبرج" للأنباء، قد أفادت، الأحد الماضي، أنه خلال زيارة المنشآت النووية الإيرانية، اكتشف مفتشو الوكالة آثار يورانيوم بتركيز 84٪.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين التقارير حول اكتشاف آثار يورانيوم مخصب بنسبة 84٪ في إيران بأنها "أمر خطير للغاية"، مؤكداً ان واشنطن على اتصال وثيق مع ثلاث دول أوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد.

ورداً على تقرير بلومبرج، أعلنت الوكالة أنها على علم بهذه التقارير وأنها تناقش مع الجمهورية الإسلامية "نتائج أنشطة التحقق الأخيرة".