الإعلان عن إلغاء "نتائج" في الانتخابات المحلية التركية

ينتهي، اليوم الجمعة، تقديم طلبات الاعتراض على نتائج الانتخابات البلدية، التي أُجريت، يوم الأحد الماضي، في تركيا.

وبعد النظر في اعتراض حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في ولاية "أردهان"، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات إلغاء الانتخابات، التي فاز بها حزب الشعب الجمهوري، وقررت إعادة إجراء الانتخابات، في الـ2 من شهر حزيران/يونيو المقبل.

وكانت النتائج الأولية أظهرت فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري رئيس البلدية الحالي، فاروق دمير، بعد أن حصل على 5 آلاف و49 صوتًا، بينما حصل مرشح حزب العدالة والتنمية، "يونس بيدار"، على 4 آلاف و875 صوتًا.

وأثار قرار إعادة الانتخابات ردود فعل رافضة من طرف حزب الشعب الجمهوري، الذي أعلن أنه سيستأنف القرار أمام مجلس الانتخابات الإقليمي، اليوم الجمعة.

وقدمت معظم الأحزاب، التي شاركت بالانتخابات البلدية اعتراضات على نتائج الانتخابات، وكان كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية قد قدمّا النسبة الأكبر من الاعتراضات، خاصة في الولايات والمدن والمناطق، التي تكون فيها فارق الأصوات بين المرشحين ضئيلاً.