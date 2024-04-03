أغلبهنّ من المعارضة.. فوز لافت للنساء في الانتخابات المحلية التركية
أسفرت الانتخابات المحلية التركية عن تمكن النساء المرشحات من الفوز برئاسة بلديات 11 ولاية من مجموع 81 ولاية تركية، مقابل 4 بلديات فقط فازت بها النساء في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2019.
وجاءت هذه النتائج على الرغم من انخفاض نسبة النساء بين المرشحين في هذه الانتخابات، إذ لم تتجاوز نسبتهن بين مرشحي حزب "العدالة والتنمية" 2.2 %، وحزب "الشعب الجمهوري" 9.3 %، وحزب "الشعوب الديمقراطي" 31 %.
ولم تنحصر انتماءات النساء الفائزات في حزب بعينه، وإنما توزعت على عدد من الأحزاب، خاصة المعارضة، حيث انتخبت 6 سيدات من حزب الشعب الجمهوري، و4 سيدات من حزب مساواة الشعوب الكردي، وواحدة فقط من حزب العدالة والتنمية، وهي فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب، التي حافظت على رئاستها للبلدية للمرة الثانية.
ومن حزب الشعب الجمهوري صعدت كل من "فيليز غينجان أكين" التي فازت برئاسة بلدية ولاية "أدرنة"، و"جاندان يوجر" التي فازت برئاسة بلدية ولاية "تكيرداغ"، و"بورجو كوكسل" التي فازت برئاسة بلدية ولاية "أفيون"، و"عائشة أونلوجه" التي فازت برئاسة بلدية ولاية "إسكي شهير"، و"ملك مزراق سوباشي"، التي فازت برئاسة بلدية ولاية "بلجيك"، و"أوزلم تشرجي أوغلو"، التي فازت برئاسة بلدية ولاية "آيدن".
أما الفائزات من حزب مساواة الشعوب الكردي، فهن "عائشة سيرا كوتشوك بوجاك" التي فازت برئاسة بلدية ولاية "دياربكر"، و"صوفيا آلاغاش" الفائزة برئاسة بلدية ولاية سيرت، و"غولستان سونوك" الفائزة برئاسة بلدية ولاية "باتمان"، و"هازال آراس" الفائزة برئاسة بلدية ولاية آغري.
وإضافة إلى الحضور القوي للنساء كان لافتاً فوز عدد من الشباب برئاسة بلديات 6 مناطق ومدن تركية، وترشح جميعهم عن أحزاب المعارضة. وباتت "زينب تشاليك" البالغة من العمر 22 عاماً، أصغر رئيسة بلدية في تركيا، بعد فوزها ببلدية ينيجا في منطقة "تشانكايا"، الواقعة في العاصمة أنقرة.