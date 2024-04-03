أغلبهنّ من المعارضة.. فوز لافت للنساء في الانتخابات المحلية التركية

أسفرت الانتخابات المحلية التركية عن تمكن النساء المرشحات من الفوز برئاسة بلديات 11 ولاية من مجموع 81 ولاية تركية، مقابل 4 بلديات فقط فازت بها النساء في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2019.

وجاءت هذه النتائج على الرغم من انخفاض نسبة النساء بين المرشحين في هذه الانتخابات، إذ لم تتجاوز نسبتهن بين مرشحي حزب "العدالة والتنمية" 2.2 %، وحزب "الشعب الجمهوري" 9.3 %، وحزب "الشعوب الديمقراطي" 31 %.

ولم تنحصر انتماءات النساء الفائزات في حزب بعينه، وإنما توزعت على عدد من الأحزاب، خاصة المعارضة، حيث انتخبت 6 سيدات من حزب الشعب الجمهوري، و4 سيدات من حزب مساواة الشعوب الكردي، وواحدة فقط من حزب العدالة والتنمية، وهي فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب، التي حافظت على رئاستها للبلدية للمرة الثانية.