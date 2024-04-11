مسؤول أممي: عامان فقط لإنقاذ الكوكب

قال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه لم يبقَ أمام الحكومات وكبار رجال الأعمال وبنوك التنمية، سوى عامين لاتخاذ إجراءات لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وأضاف ستيل، أن العامين المقبلين "ضروريان لإنقاذ كوكبنا".

وحذّر ستيل، خلال كلمة له، من تراجع اهتمام الساسة بظاهرة الاحتباس الحراري، بحسب ما نقلته "رويترز" عن المسؤول الأممي.

ويقول العلماء، إن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ إلى النصف بحلول 2030 أمر بالغ الأهمية لوقف ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية الذي قد يؤدي إلى تفاقم ظواهر تطرف الطقس.

غير أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم ارتفعت، العام الماضي، إلى مستويات لم يسبق لها مثيل. ولن تؤدي الالتزامات الحالية بمكافحة تغير المناخ إلى الوصول لهدف خفض الانبعاثات عالميًا بحلول 2030 إلا بصعوبة شديدة.