في سابقة قضائية.. دول أوروبية تترقب عقوبات بسبب "تغير المناخ"

تقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ما إذا كانت الإجراءات الحكومية غير الكافية بشأن تغير المناخ قد ترقى إلى مستوى انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك في 3 أحكام يمكن أن تمنح قوة قانونية للنشطاء بمجال المناخ في أرجاء القارة.

والقضايا المقامة أمام هيئة تضم 17 قاضياً في مدينة ستراسبورج بفرنسا تنضم إلى عدد متزايد من الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ ضد حكومات، بحجج تستند إلى قانون حقوق الإنسان.

ونيل أي حكم قد يفرض مزيداً من التغييرات في السياسات الوطنية لإبقاء الدول متماشية مع الهدف المتفق عليه عالميا المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة، بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.