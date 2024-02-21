"واشنطن بوست": نشاط المستثمرين في مجال المناخ "غير مجدٍ"

رفعت شركة النفط العملاقة دعوى قضائية ضد مجموعة من المستثمرين ومستشار الاستثمار آرجونا كابيتال لشركة إيكسون موبايل؛ لتقديمهم طلبًا يسعى إلى تسريع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

والدرس المستفاد بالنسبة للعديد من النشطاء الذين يحاولون إجبار الشركات الأمريكية على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وفقا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، هو أنه لا يوجد قدر من الاعتماد على الاستراتيجية الداخلية، أو حسن نية الشركات مهما كان مبررًا، الأمر الذي سيُحدث فرقًا.

أي إذا أراد النشطاء التأثير على ما هو أكثر أهمية من انبعاثات الكربون وغيرها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فعليهم تركيز معظم جهودهم على العملية السياسية، ووضع اللوائح والحوافز والقيود التي تجبر الشركات على الالتزام بها.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه ينبغي دفع صانعي السياسات إلى وضع مثل هذه التدابير؛ كي لا ينتهي هدفهم الرئيسي بالفشل، فهي ترفع أسعار أسهم الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، وترفع تكلفة رأس المال إلى الحد الذي يجعلها السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة.

وبطريقة ما، أغفل النشطاء حقيقة أن كل سهم يبيعه المستثمرون يتم شراؤه من قبل أشخاص أقل مراعاة للبيئة، وأقل اهتمامًا بتغير المناخ.