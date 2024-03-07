سجن إيراني 65 عاما في قضية "فساد السيارات"

أدانت محكمة إيرانية متهما في ما يعرف بقضية "فساد السيارات"، وقضت بسجنه 65 عاما.

وذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني أن المحكمة الخاصة بالجرائم الاقتصادية في طهران حكمت، اليوم الخميس، بالسجن 65 عاما على عباس إيرواني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "عظام" لاستيراد قطع غيارات السيارات، بتهمة "الحصول على ثروات غير مشروعة" و"إحداث اضطراب كبير في النظام الاقتصادي للبلاد".

وبحسب الوكالة، فإن "إيرواني أدين أمام المحكمة بتهمة اللجوء إلى الاتجار بقطع غيار السيارات بمبلغ يزيد على 664 مليون دولار وقيادة المجموعة الإجرامية المنظمة لقطع غيار السيارات، والحصول على أموال بطرق غير مشروعة".

وذكرت الوكالة أنه "تمت مصادرة جميع ممتلكات الرئيس التنفيذي لشركة عظام عباس إيرواني، وحكم عليه بالسجن 31 عاما في القضية الأولى".