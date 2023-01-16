ليبيا.. مظاهرات تطالب بتجميد مجلسي النواب والدولة وتشكيل "حكومة أزمة"

خرج ممثلون عن مكونات سياسية ومدنية ليبية، الإثنين، في مظاهرات أمام مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، داعين إلى تجميد مجلسي النواب والدولة والذهاب نحو إجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية، وتشكيل "حكومة أزمة" محدودة الحقائب الوزارية لإدارة المرحلة الانتقالية.

وخلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي، طالب ائتلاف مشكل من 15 مكونا سياسيا ومؤسسة وتجمعا سياسيا في بيان مشترك بتجميد مجلسي النواب والدولة والذهاب نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقا لقاعدة دستورية متفق عليها ودون إقصاء أي طرف.

وطالب الموقعون على البيان، المجلس الرئاسي "بإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة لا تتجاوز 9 حقائب، تكون بعيدة عن العصبية والقبلية والجهوية، ولا يكون قادتها ممن سبق لهم تولي مناصب سيادية أو حقائب وزارية في السابق".

وبحسب البيان الذي نشرته شبكة "السبق" الإخبارية، "يتولى المرحلة الانتقالية شبابنا الصاعد، ويكون العمل بحالة الطوارئ دون أحكام تحد من التنقل وحق التعبير وممارسة الحريات العامة، وتكون لمدة 6 أشهر يتم خلالها إصدار مراسيم لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية."

وأكدت الأطراف الموقعة على البيان أنّه "لا بد من الإعلان الفوري عن تجميد عضوية مجلسي النواب والدولة ورفع الحصانة عنهما، وتولي المجلس الرئاسي مسؤولياته في إدارة شؤون البلاد لمدة أقصاها 6 أشهر".