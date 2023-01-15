هكذا انهارت الوحدة بين ليبيا وتونس بعد ساعات فقط من قيامها؟

اتفاقٌ مفاجئ يعتبر الأغرب والأسرع في التاريخ بين بلدين عربيين.. وبين طموحات جامحة وقرارات متسرّعة.. تأسست ووُئدت على الفور ما سمّيت بالجمهورية العربية الإسلامية.. فما حكاية الدولة الاندماجية بين ليبيا وتونس والتي لم تعمّر 48 ساعة ؟.

بدأت القصّة بمكالمة هاتفية من الرئيس الليبي معمّر القذافي تحدّث فيها للرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ليخبره بزيارةٍ طارئة لعقد اجتماعٍ على عجل.

توجّه القذافي في 11 من يناير عام 1974 إلى جزيرة جربة التونسية ليلتقي الرئيس بورقيبة في أحد فنادق الجزيرة بحسب شهادات الحاضرين وقتها.

حدث اللقاء في اليوم التالي في 12 من يناير وأمضى بورقيبة والقذافي منفردين في غرفة على اتفاق جربة الذي كتب على جذاذة تحمل شعار الفندق، والذي يقضي بتوحيد الدولتين الجارتين تحت راية دولة واحدة.