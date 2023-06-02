وسط مساعٍ لتوسيع التكتل.. دول بريكس تجتمع مع "أصدقاء"

أجرى مسؤولون كبار من أكثر من 12 دولة محادثات لتعزيز العلاقات مع مجموعة بريكس، اليوم الجمعة، في اجتماعات للمجموعة تستهدف توثيق الروابط بينها وجعلها قوة مقابلة للغرب.

وتبحث دول بريكس، التي تتألف الآن من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، توسيع عضويتها. وأبدى عدد متزايد من البلدان، معظمها من جنوب العالم، اهتماما بالانضمام.

وكان ينظر إلى مجموعة بريكس ذات يوم كاتحاد غير وثيق الترابط لاقتصادات ناشئة متباينة، لكنها اتخذت معالم أوضح في السنوات القليلة الماضية بدعم في البداية من الصين، ثم حصلت على زخم إضافي من روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا في فبراير شباط 2022.