السفير الروسي يجدد دعم موسكو انضمام الجزائر لمجموعة "بريكس"

جدد السفير الروسي لدى الجزائر فاليريان شوفاييف، التأكيد على موقف بلاده الداعم لانضمام الجزائر لمنظمة "بريكس".

جاء ذلك في لقاء جمعه بالأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري الجزائري بلقاسم ساحلي.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية ، عن السفير الروسي تنويهه خلال الاجتماع بالموقف الجزائري "المتزن والمستقل" إزاء ما وصفه بـ"الأزمة الروسية الأوكرانية"، وأعرب السفير الروسي كذلك عن التطلعات المشتركة للبلدين نحو عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدالة وديمقراطية.

وتسعى الجزائر إلى الانضمام لمجموعة بريكس، كما عبر عن ذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق.

وبريكس عبارة عن تكتل سياسي واقتصادي عالمي بارز يضم يشكل معا مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبيرة ويضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهو يستقطب إلى جانب الجزائر اهتمام دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط.