ردًا على"ثأر الأحرار".. إسرائيل تكثف غاراتها على غزة وتهدد بتوسيع "السهم الواقي"

وتحدث نتنياهو مع رؤساء مستوطنات غلاف قطاع غزة، قائلًا: "نحن مستعدون لاحتمال توسيع العملية العسكرية، وشن ضربات عنيفة ضد غزة".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد الشهداء ارتفع نتيجة الغارات المتواصلة إلى 21 شهيدًا، بالإضافة إلى إصابة 54 شخصًا بجراح مختلفة.

عشرات الصواريخ

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل خلال الساعات الأخيرة.

ووفق التقارير العبرية، فقد استهدفت الصواريخ التي أطلقتها الفصائل مدن: أسدود، وسيدورت، وزكيم، والنقب، وعسقلان، وبالقرب من مدينة تل أبيب، كبرى المدن الواقعة وسط إسرائيل.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، فقد تم اعتراض معظم الصواريخ من قبل نظام دفاع القبة الحديدية.

وشنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات على مواقع عسكرية تتبع للجهاد الإسلامي، وكذلك على أراضٍ زراعية مختلفة، ومنصات لإطلاق الصواريخ.

كما كثف الجيش الإسرائيلي من استهداف الخلايا المسلحة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى والإصابات بين الفلسطينيين.

من جانبها، أكدت سلطة المطارات أن مطار بن غوريون الدولي يعمل بشكل طبيعي على الرغم من إطلاق الصواريخ على منطقة تل أبيب.

وجاء في بيان صحفي نقلته المواقع العبرية، أن مسار وطرق الطيران يتم تنسيقها مع القوات الجوية الإسرائيلية.