ردًا على"ثأر الأحرار".. إسرائيل تكثف غاراتها على غزة وتهدد بتوسيع "السهم الواقي"
تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية "السهم الواقي" ضد قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، والتي بدأها الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، باغتيال عدد من القيادات التابعة للجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.
وهدَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، بتوسيع العملية العسكرية ضد القطاع بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية عشرات الصواريخ تجاه البلدات والمدن الإسرائيلية المختلفة.
وتحدث نتنياهو مع رؤساء مستوطنات غلاف قطاع غزة، قائلًا: "نحن مستعدون لاحتمال توسيع العملية العسكرية، وشن ضربات عنيفة ضد غزة".
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد الشهداء ارتفع نتيجة الغارات المتواصلة إلى 21 شهيدًا، بالإضافة إلى إصابة 54 شخصًا بجراح مختلفة.
عشرات الصواريخ
وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل خلال الساعات الأخيرة.
ووفق التقارير العبرية، فقد استهدفت الصواريخ التي أطلقتها الفصائل مدن: أسدود، وسيدورت، وزكيم، والنقب، وعسقلان، وبالقرب من مدينة تل أبيب، كبرى المدن الواقعة وسط إسرائيل.
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، فقد تم اعتراض معظم الصواريخ من قبل نظام دفاع القبة الحديدية.
وشنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات على مواقع عسكرية تتبع للجهاد الإسلامي، وكذلك على أراضٍ زراعية مختلفة، ومنصات لإطلاق الصواريخ.
كما كثف الجيش الإسرائيلي من استهداف الخلايا المسلحة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى والإصابات بين الفلسطينيين.
من جانبها، أكدت سلطة المطارات أن مطار بن غوريون الدولي يعمل بشكل طبيعي على الرغم من إطلاق الصواريخ على منطقة تل أبيب.
وجاء في بيان صحفي نقلته المواقع العبرية، أن مسار وطرق الطيران يتم تنسيقها مع القوات الجوية الإسرائيلية.
ولفتت المصادر، إلى أن بيانات سلطة المطارات تؤكد أنه تم تحويل رحلة واحدة على الأقل للخطوط الجوية البريطانية إلى لارنكا في قبرص.
خط أحمر
بدورها، أعلنت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، أنها بدأت عملية "ثأر الأحرار" للرد على اغتيال 3 من القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي.
وقالت الغرفة في بيان صحفي، إن "استهداف المنازل المدنية، والتغول على أبناء شعبنا، واغتيال رجالنا وأبطالنا، هي خط أحمر ستواجه بكل قوة، وسيدفع العدو ثمن ذلك غاليًا".
وأضافت أن: "المقاومة جاهزة لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أيامًا سوداء في انتظاره"، وفق البيان.