ترقّب في غزة وإسرائيل للرد على عملية "السهم الواقي"

تسود حالة من الترقُّب في قطاع غزة وإسرائيل لرد حركة "الجهاد الإسلامي" المحتمل على العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي والتي تحمل اسم "السهم الواقي" بغزة، وأدت لاستشهاد 3 من القيادات العسكريين للحركة.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة على اغتيال إسرائيل لقادة "الجهاد" فإن الحركة لم ترد، كما المعتاد، على العملية الإسرائيلية، والتي تجري عادة عبر إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

وأدَّت عملية "السهم الواقي" لاستشهاد 15 فلسطينيًّا من غزة (5 منهم من قيادات وعناصر الجهاد الإسلامي)، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن أي هجوم ستنفذه الفصائل من غزة سيقابل بـ"رد قاسٍ".

وضع إسرائيلي خاص

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "إسرائيل تتخذ وضعًا خاصًّا على الجبهة الداخلية استعدادًا لرد محتمل من (الجهاد)، وتستعد لعدة أيام من القتال"، مبينة أنه تم فرض قيود على الإسرائيليين بالقرب من الحدود مع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن أحد أسباب صمت الجهاد الإسلامي وعدم ردّه على العملية هو صدمته من الضرب الافتتاحية لعملية السهم الواقي"، لافتة إلى أن الحركة تحاول تنفيذ رد على شكل "هجوم نوعي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الجهاد الإسلامي تبحث عن ضربة افتتاحية على شكل هجوم كبير مضاد للدبابات"، لافتة إلى أن هناك جهدًا كبيرًا يبذله الجيش الإسرائيلي من أجل منع مثل هذا الهجوم، على حد تعبيره.

وحسب الصحيفة، فإن قيودًا فرضت على الإسرائيليين المتواجدين بالقرب من الحدود مع غزة، أبرزها تعطيل الدراسة وفتح الملاجئ وإغلاق أماكن العمل، وحظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص في مكان واحد.

من ناحيتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "قد يكون هناك تطورات عملياتية تشمل إطلاق صواريخ من قطاع غزة"، مضيفة: "لا يزال من الممكن أن يحدث أي شيء اليوم، لذلك من الصواب اليقظة والتأهب".