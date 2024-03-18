الصين تتهم أمريكا بتهديد الأمن العالمي بـ"أقمار ماسك" التجسسية

اتهم الجيش الصيني ووسائل إعلام تديرها بكين، يوم الأحد، الولايات المتحدة بتهديد الأمن العالمي.

جاء ذلك بعد أيام من تقرير نشرته وكالة "رويترز" كشف عن قيام شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك بتصنيع مئات من أقمار التجسس الاصطناعية لصالح وكالة مخابرات أمريكية.

وكانت الوكالة نقلت عن مصادر مطلعة على البرنامج قولهم إن وحدة ستارشيلد التابعة لشركة سبيس إكس تطور شبكة الأقمار الصناعية بموجب عقد غير معلن بقيمة 1.8 مليار دولار مع مكتب الاستطلاع الوطني.

وقال حساب على منصات التواصل الاجتماعي يديره الجيش الصيني إن "برنامج سبيس إكس كشف الوقاحة والمعايير المزدوجة للولايات المتحدة في وقت تتهم فيه واشنطن شركات التكنولوجيا الصينية بتهديد الأمن الأمريكي".