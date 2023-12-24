إسبانيا تعزز تواجد "الناتو"على حدود سلوفاكيا مع روسيا

تبدأ القوات المسلحة الإسبانية، مطلع العام المقبل، بنشر قوات جديدة في سلوفاكيا مكونة من 600 جندي، في المهمة الجديدة تهدف لتعزيز وجود حلف شمال الأطلسي "الناتو" على جناحه الشرقي، على الحدود مع روسيا، وفقًا لصحيفة "آ بي سي" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، فقد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن هذا الالتزام في قمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في فيلنيوس (ليتوانيا)، تموز/ يوليو الماضي.

وسيبدأ نشر القوات في كانون الثاني/ يناير المقبل؛ إذ ستتولى إسبانيا قيادة الكتيبة البرية، التي تقودها، حتى الآن، جمهورية التشيك، وستضاعف وجودها على الحدود الروسية، والذي لم يتوقف عن التزايد منذ بدء الحرب الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهمة في سلوفاكيا ستكون واحدة من المهام المتكاملة للقوات المسلحة الإسبانية، إذ سيتم نشر أكثر من 600 جندي والعديد من المعدات، وتشمل دبابات قتالية من طراز "ليوبارد" "وبيزارو" ومركبات مدرعة.

كما لفتت الصحيفة إلى أن هذه المهمة، على الرغم من أهميتها، لن تحتاج إلى موافقة الكونغرس الإسباني. على الرغم من أن قانون الدفاع الوطني، في مادته 17، يتطلب الحصول على إذن من الكونغرس للعمليات الأجنبية التي لا تتعلق مباشرة بالدفاع عن إسبانيا.

المصدر: صحيفة "آ بي سي" الإسبانية