لماذا تغرد إسبانيا خارج سرب عملية "حارس الازدهار"؟

أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الإسبانية، الثلاثاء، بأن القوات المسلحة للبلاد لن تشارك في ما يسمى بعملية "حارس الازدهار"، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة والتي ضمنت واشنطن في البداية مشاركة إسبانيا فيها. إذ صرَّحت الوزارة أن "إسبانيا لن تشارك من جانب واحد في هذا المجال" وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب التقرير، فإن الهدف من هذه المهمة هو ضمان سلامة السفن التجارية التي تبحر عبر البحر الأحمر، خاصة أنها تمر بالقرب من سواحل اليمن، حيث تشن ميليشيات الحوثيين، هجمات ضد العديد من السفن ردًّا على العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ضد حماس.

وأشار التقرير إلى أن الرد الإسباني على هذا التهديد "يخضع لقرارات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي" أو بعبارة أخرى، أن إسبانيا لن تتدخل إلا إذا كانت العملية تتمتع بالقدر الكافي من الأهمية.