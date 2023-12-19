أمريكا تطلق "حارس الأزهار" ضد الحوثيين لحماية التجارة بالبحر الأحمر

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الاثنين، عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة بالبحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وقال أوستن في بيان صدر عنه، خلال زيارته إلى البحرين، التي تستضيف الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط، إن "الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، وإنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضاف الوزير أن "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا، لذلك أعلن اليوم عن إطلاق عملية حارس الأزدهار، وهي مبادرة أمنية مهمة جديدة متعددة الجنسيات".