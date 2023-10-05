14 قتيلًا و102 في عداد المفقودين بعد فيضان نهر بالهند

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 14 شخصًا لقوا حتفهم ولا يزال 102، بينهم 22 من أفراد الجيش، في عداد المفقودين في شمال شرق الهند اليوم الخميس بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة في ارتفاع منسوب المياه في بحيرة جليدية؛ ما أدى إلى حدوث فيضانات في واد جبلي.

ولفتت السلطات إلى أن الكارثة، التي تسببت في أضرار لنحو 22 ألف شخص، هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي أسفرت عن سقوط ضحايا في جبال جنوب آسيا ويرجع السبب فيها إلى تغير المناخ.