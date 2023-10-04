فقدان 23 جنديًا.. فيضانات مفاجئة ومدمرة في الهند

في ليلة رهيبة من الرياح والأمطار الغزيرة، اجتاحت سيول وفيضانات مفاجئة واديًا في ولاية سيكيم شمال شرق الهند.

جرفت كل ما في طريقها، وأدت لانهيارات في المنازل والطرق والجسور، وعلى وقع هذه الفيضانات أعلن الجيش الهندي فقدان الاتصال بـ 23 جنديًا كانوا في مهمة بالمنطقة.

الجيش الهندي أطلق عمليات بحث وإنقاذ واسعة للعثور على الجنود المفقودين، لكن الأمطار المتواصلة عرقلت الجهود.

ووفقًا للجيش، فإن منسوب مياه نهر تيستا الذي اجتاحته السيول، كان أعلى بنحو 4 أمتار من مستواه العادي ما أدى إلى تصدّعه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مياه الفيضانات وهي تغمر المنازل والسيارات والطرق في هذه المنطقة الجبلية المعزولة التي تقع قرب حدود الهند مع نيبال.

ودعا مسؤولون السكان إلى توخي الحذر، خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تواصل الأمطار هطولها في المنطقة.

وطالما سجلت الهند فيضانات وانزلاقات تربة تسببت بأضرار كبيرة، لا سيما خلال موسم الأمطار، وبحسب الخبراء، فإن التغير المناخي يزيد وتيرة هذه الكوارث وشدّتها.