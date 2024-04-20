تقرير أممي: الساحل الأفريقي بؤرة جديدة لتهريب المخدرات

أكّد تقرير لمكتب الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة أنّ منطقة الساحل أصبحت بؤرة جديدة لتهريب المخدرات من غرب أفريقيا إلى أوروبا خصوصا.

وفي أحدث تقرير تم تقديمه في العاصمة السنغالية داكار، لاحظ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة انفجارا في إنتاج واستهلاك الكوكايين والقنب والمواد الأفيونية في بلدان الساحل الأفريقي، مع تورط الجماعات المسلحة بشكل خاص في تهديد استقرار المنطقة.

ووفق التقرير، تشمل هذه الزيادة الحادة الاتجار في المواد المخدرة، وزيادة حجم مضبوطات المخدرات في جميع أنحاء منطقة الساحل خلال العقد الماضي، إضافة إلى الإنتاج وتوزيع المواد المخدرة للاستهلاك الداخلي.

وقال التقرير إن المضبوطات القياسية في السنوات الأخيرة هي خير دليل على انفجار تهريب المخدرات في منطقة الساحل، موضحا أنه بالنسبة إلى الكوكايين، زادت الكميات التي ضبطتها سلطات إنفاذ القانون من 13 كيلوغراما سنويًا بين عامي 2015 و2020، إلى أكثر من مائة مرة في عام 2022.

وتمثل منطقة غرب أفريقيا مركزا لحركة التهريب والاتجار بين أمريكا الجنوبية المنتجة وأوروبا المستهلكة بشكل متزايد، وفقا للتقرير.