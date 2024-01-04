لشراء السلاح والذخيرة.. الذهب يغذي الجماعات المتشددة في الساحل الأفريقي

في ظل احتدام القتال في دولتي مالي وبوركينافاسو مع القوات النظامية، لجأت الجماعات المتشددة إلى تهريب الذهب من أجل شراء الذخيرة والسلاح، وأيضا تجنيد السكان الذين قد يغريهم الثراء السريع في دول تشهد هشاشة أمنية ووضعًا اقتصاديًّا مترديًّا.

وتُعد دول النيجر وبوركينافاسو ومالي من بين الدول الرائدة في القارة الأفريقية، بإنتاج الذهب، وهو ما جعل هذه الجماعات تسعى إلى الصمود بوجه محاولات الجيوش النظامية لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها.

وكان الجيش المالي سبّاقا بشن هجمات منسقة في الفترة الماضية مكنته من استعادة السيطرة على مدينة كيدال من قبضة المتمردين الطوارق وذلك بدعم من عناصر مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية.

وقال المحلل السياسي المالي قاسم كايتا، "إن هناك جماعات متشددة تستغل مناجم الذهب من خلال بث الرعب في العاملين بها عبر الهجمات التي يتم شنها عليهم، لقد راح بالفعل العشرات، ضحايا لهذه الهجمات".

وأضاف كايتا لـ "إرم نيوز"، أن "غياب الدولة المركزية القوية في السنوات الماضية شجع الجماعات المتشددة على التوسع، ومع هذا التوسع أصبح لزامًا عليها، أن تبحث عن موارد جديدة لإدارة قواتها المسلحة، وأيضا إغراء المزيد من السكان للانضمام إليهم، سواء عبر منحهم حصصًا من الذهب أو غير ذلك".

وكان تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حذّر، أخيرًا، من أن يصبح الذهب الممول الرئيسي للصراعات التي تدور في منطقة الساحل الأفريقي التي تعرف أيضا تنافسًا دوليًّا حول ثرواتها.