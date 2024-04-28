بعد حادث بن غفير.. مركبة وزير إسرائيلي آخر تتعرض لاصطدام خطير (فيديو)
بعد إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة؛ جراء انقلاب مركبته في مدينة الرملة، أصيب والد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون، مساء أمس السبت، بجروح خطيرة إثر حادث وقع لمركبة ابنه التي كان يقودها.
صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ذكرت أن الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.
ونقلت الصحيفة بيانا للشرطة مفاده أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.