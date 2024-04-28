بعد حادث بن غفير.. مركبة وزير إسرائيلي آخر تتعرض لاصطدام خطير (فيديو)

بعد إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة؛ جراء انقلاب مركبته في مدينة الرملة، أصيب والد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون، مساء أمس السبت، بجروح خطيرة إثر حادث وقع لمركبة ابنه التي كان يقودها.