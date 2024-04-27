"متطرف مروري".. تعرض بن غفير لحادث سير جديد مسألة وقت (فيديو)
ارتكب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير 78 مخالفة مرورية؛ ما استدعى وصفه بـ"مجرم سير".
وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع سائق بن غفير، عقب حادث السير الذي تعرض له، أمس الجمعة، وتسبب له بإصابة طفيفة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.
إلا أن تقارير إعلامية عبرية لاحظت أن حادث السير الذي تعرض له بن غفير لم يكن مفاجئا، وأن المفاجأة الحقيقية عدم تعرضه لحادث من هذا النوع من قبل، في وقت يعد فيه أحد قائدي السيارات الأكثر حصولًا على مخالفات سير في البلاد.
وسجل المخالفات المرورية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي هو الأكثر اكتظاظًا بجرائم السير، مقارنة بأي مسؤول إسرائيلي آخر، أو حتى لو قورن بالمواطنين.
وأكد موقع "واللا" العبري أن بن غفير ارتكب بنفسه 78 مخالفة سير، منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى انتهاكات بالجملة ارتكبها سائقوه.
وأصيب بن غفير بينما لم يكن يرتدي حزام الأمان، كما قطع سائقه إشارة المرور حمراء، فاصطدم بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، وانقلبت سيارته.
وحمّل موقع "واللا" الشرطة الإسرائيلية مسؤولية عدم التحقيق مع بن غفير وسائقيه في جرائم سير عديدة، منذ توليه منصب وزير الأمن القومي.
وتورط سائق بن غفير في حادث سير خلال أغسطس الماضي، في محور سير "التلة الفرنسية" بالقدس المحتلة، حين صدم سيارة أخرى بينما كان يقود سيارته بسرعة تفوق المقرر، كما تجاوز الإشارة الحمراء.
وأوضح الموقع أنه رغم كونه وزيرا، اعتاد بن غفير مخالفة تعليمات السلامة على الطرق، ويرفض ارتداء حزام الأمان، في وقت يعد فيه المسؤول عن شعبة السير بالشرطة من منطلق صلاحياته.
وبيّن أن بن غفير هو "مجرم سير" بشكل منتظم، وأن سجله المروري خلال 23 عامًا يحتوي على 78 مخالفة سير، من بينها مخالفات ترقى إلى مستوى الجرائم.
ومن بين المخالفات المسجلة، هناك 11 مخالفة سُجِّلت حين ضُبط بينما يتحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة من دون سماعة أذن.
وهناك مخالفتان بشأن اجتياز الطريق والإشارة حمراء؛ ما يعني أن سلوكه انعكس على سائقه في حادثة الجمعة.
وتورط بن غفير في 4 مخالفات تتعلق بتجاوز السرعات المقررة، ودفع إجمالي غرامات يقدر بحوالي 29 ألف شيكل.