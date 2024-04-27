"متطرف مروري".. تعرض بن غفير لحادث سير جديد مسألة وقت (فيديو)

ارتكب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير 78 مخالفة مرورية؛ ما استدعى وصفه بـ"مجرم سير".

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع سائق بن غفير، عقب حادث السير الذي تعرض له، أمس الجمعة، وتسبب له بإصابة طفيفة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

إلا أن تقارير إعلامية عبرية لاحظت أن حادث السير الذي تعرض له بن غفير لم يكن مفاجئا، وأن المفاجأة الحقيقية عدم تعرضه لحادث من هذا النوع من قبل، في وقت يعد فيه أحد قائدي السيارات الأكثر حصولًا على مخالفات سير في البلاد.