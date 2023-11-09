لوموند: حضور ساسة بمظاهرة ضد معاداة السامية يثير الجدل في فرنسا

وقالت الصحيفة، إن الجدل نشأ بسبب المشاركة المحتملة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبان، التي ترتبط جذور حزبها ارتباطات تاريخية بمعاداة السامية.

كما أعرب الزعماء السياسيون عن عدم ارتياحهم، فيما يفكر البعض، مثل ماكرون، في المشاركة دون أن يتم تصويرهم إلى جانب لوبان.

من جهته، قال رسام الكاريكاتير والكاتب الفرنسي، محرر شارلي إيبدو في صحيفة "لا تريبيون ديمانش" في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، ووزير الصحة أوريليان روسو على قناة TMC التلفزيونية يوم الثلاثاء، إن رؤية الجبهة الوطنية وهي تلقي محاضرات حول مكافحة معاداة السامية "أمر جنوني، إنه أمر لا يطاق".

وختمت الصحيفة قائلة، إن حزب الجبهة الوطنية يدعي أنه يدافع عن إسرائيل، لكن النقاد يجدون أن موقفه غير متناسب بالنظر إلى تاريخ الحزب.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية