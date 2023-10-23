شرطة ديترويت: لا أدلة على معاداة السامية في مقتل رئيسة كنيس يهودي

أعلنت شرطة مدينة ديترويت، الأحد، أنها لم تتوصل إلى أي أدلة تفيد بأن الدافع وراء جريمة قتل رئيسة كنيس يهودي طعناً، هو معاداة السامية.

وقال قائد شرطة ديترويت جيمس وايت في بيان مقتضب إن محققيه يجرون مقابلات مع "أفراد لديهم معلومات قد تعزز التحقيق" في الجريمة التي أودت بحياة سامانثا وول، السبت، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وأضاف وايت "لم تظهر أي أدلة تشير إلى أن الدافع وراء هذه الجريمة هو معاداة السامية". ولفت إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي يساعد شرطة ديترويت، داعيا إلى التحلي بالصبر بينما تتم متابعة التحقيقات. وأكد وايت "كل ما يمكن القيام به للوصول إلى خاتمة في هذا الأمر تتم الاستعانة به".

وجاءت الجريمة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين اليهود والمسلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس التي أودت بحياة الآلاف هذا الشهر.