تقرير يكشف حقائق جديدة عن سقوط أفغانستان بأيدي طالبان

خلص تقرير أمريكي أعده المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، إلى أن نقص الرقابة كان مسؤولا جزئيا عن انهيار الجيش الأفغاني وسقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان.

ووفقا للتقرير، كان نقص المساءلة فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة والمعدات المقدمة إلى أفغانستان والافتقار المنهجي للتخطيط من العوامل الحيوية التي أدت إلى الانهيار العسكري في أفغانستان.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، انتقد التقرير الذي أمر الكونغرس بإعداده، وزارة الدفاع لتأخرها في الرد على الاستفسارات الرسمية، وتجاهل المواعيد النهائية وتقديم إجابات غير كاملة على الأسئلة.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع في رد مكتوب تضمنه التقرير إنها تعاونت مع التحقيق، ورفضت الانتقادات موضحة أنها قدمت ردودًا مكتوبة على أسئلة المفتش العام.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل روب لودويك، إن البنتاغون على علم بالتقرير وتعاون معه، إلا أن "التعليق الآن قبل نشره سيكون سابقا لأوانه".

يأتي هذا التقرير بعد حوالي 18 شهرا من الانهيار السريع للحكومة المدعومة من الغرب في كابول، ما أدى إلى انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكيفية تعامل إدارة جو بايدن مع الانسحاب، وسيصل إلى مبنى الكابيتول وسط نقاش حول كيفية الإشراف على عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات التي تتدفق الآن إلى أوكرانيا.