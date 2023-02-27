طالبان تعتقل عدداً من عناصر حرس الحدود الإيراني

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، بقيام عناصر من قوات حركة طالبان، بمهاجمة قوات حرس الحدود الإيراني على الحدود بين الجانبين.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "قوات من طالبان هاجمت قوات حرس الحدود الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان وقامت باختطاف عدد من القوات الإيرانية".

وأضافت: "ما حصل عند الحدود الأفغانية الإيرانية، هو سوء فهم نتيجة دخول مركبة تحمل مواد مهربة وممنوعة عند الحدود الإيرانية - الأفغانية عندها قام حرس الحدود الإيراني الصعود على المركبة والقيام بإجراءات التفتيش فقام عدد من حرس الحدود الأفغاني التابعين لحركة طالبان باحتجاز عدد من حرس الحدود الإيراني من على المركبة".