إيران تعلن مقتل متهم بالهجوم الدموي على مركز للشرطة
أعلنت السلطات الإيرانية أنها تمكنت من قتل "أكرم نارويي" المتورط بالهجوم على مركز قيادة الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.
وكان الهجوم الذي استهدف مركزاً لقيادة شرطة مدينة راسك، في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسفر عن مقتل 11 شرطياً وإصابة 8 آخرين بجروح.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني عن مصادر أمنية قولها إنه "تم اليوم التعرف على مكان اختباء الهارب أكرم نارويي في قرية بهشت آباد التابعة لمدينة بمبور في محافظة سيستان وبلوشستان، وتم قتله خلال اشتباك وتبادل لإطلاق النار".
وقالت المصادر إن المسلح هو أحد المشاركين الأساسيين في "تقديم المعدات والدعم للفريق الإرهابي في الحادثة التي وقعت بمقر قيادة الشرطة في مدينة راسك".
وأضافت المصادر أن "الشخص الذي جرى قتله له دور كبير في دخول الإرهابيين إلى البلاد، ودعم العمل الاستخباراتي والعملياتي والإرهابي في حادثة أخرى وقعت في فبراير/شباط العام الماضي، قُتل فيها عنصران من شرطة مدينة بمبور".
وبحسب المصادر، فإنه "تم في هذه العملية إلقاء القبض على أحد أعضاء الفريق الإرهابي، مع ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر".
وكان تنظيم جيش العدل الإيراني المعارض، الذي ينشط على الحدود بين إيران وباكستان، أعلن مسؤوليته عن تلك الهجمات التي استهدفت قوات الشرطة وحرس الحدود الإيراني.