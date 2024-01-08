إيران تعلن مقتل متهم بالهجوم الدموي على مركز للشرطة

وقالت المصادر إن المسلح هو أحد المشاركين الأساسيين في "تقديم المعدات والدعم للفريق الإرهابي في الحادثة التي وقعت بمقر قيادة الشرطة في مدينة راسك".

وأضافت المصادر أن "الشخص الذي جرى قتله له دور كبير في دخول الإرهابيين إلى البلاد، ودعم العمل الاستخباراتي والعملياتي والإرهابي في حادثة أخرى وقعت في فبراير/شباط العام الماضي، قُتل فيها عنصران من شرطة مدينة بمبور".

وبحسب المصادر، فإنه "تم في هذه العملية إلقاء القبض على أحد أعضاء الفريق الإرهابي، مع ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر".

وكان تنظيم جيش العدل الإيراني المعارض، الذي ينشط على الحدود بين إيران وباكستان، أعلن مسؤوليته عن تلك الهجمات التي استهدفت قوات الشرطة وحرس الحدود الإيراني.