مسؤول إيراني: مقتل 11 أفغانيًا في هجوم كرمان

وتابع المسؤول الإيراني قوله: "إن الشعب المسلم، سواء في سوريا أو العراق أو اليوم في أفغانستان، يستعد للقتال ضد داعش".

وقال "بحسب العديد من الوثائق الرسمية، فإن داعش أنشأتها أمريكا والصهاينة، وتم تدريبها وتطويرها لاستهداف الدول الإسلامية المعارضة لهذا النظام المشين".

وفي أحدث إحصائيات رسمية إيرانية، أعلنت عن ارتفاع ضحايا الهجمات إلى 85 شخصاً بعد وفاة جريح هذه الليلة فيما بلغ عدد الجرحى 284 شخصاً.

وأعلن تنظيم داعش في وقت سابق مسؤوليته عن الهجومين في كرمان، بحسب بيان رسمي، مشيراً إلى أن الهجومين نفذهما انتحاريان.