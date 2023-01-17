نائب وزير الخارجية الإيراني: ندعم مساعي مسقط للمصالحة بين الحوثيين والتحالف

قال نائب وزير الخارجية الإيراني ومستشاره للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، الثلاثاء، إن طهران تدعم جهود سلطنة عمان لتحقيق المصالحة بين الحوثيين والتحالف التي تقودها السعودية في اليمن.

واعتبر خاجي في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن "إيران تدعم مساعي سلطنة عمان لتحقيق المصالحة"، مضيفا أن "الوضع الآن في اليمن بحالة اللاسلم واللاحرب يسودها وضع هش وصعب للغاية".

وأشار إلى أن طهران تعتقد أنه في قضية اليمن يجب رفع العقوبات والحصار، وحل القضايا الإنسانية، وإيجاد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار؛ الأمر الذي سيمنع هذا الوضع والأزمة، ويمنع المزيد من الكوارث -على حد تعبيره-.

وتدعم إيران الحوثيين وتزودهم بالسلاح؛ الأمر الذي أطال أمد الأزمة وفاقم معاناة اليمنيين.

وعند سؤاله عن توجيه الحوثيين الانتقادات إلى أداء ممثل الأمم المتحدة في اليمن "هانس غروندبرغ"، أجاب المسؤول الإيراني: "لقد دعمنا دائمًا جهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بحل الأزمة في اليمن، ونتواصل بانتظام مع "هانز جروندبرج" شخصيًا، وأعلنا أننا مع حل عادل في اليمن، ونحن ندعم وساعدنا مختلف خطط الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة، بما في ذلك اجتماع ستوكهولم".