اليمن.. البرد القارس يودي بحياة 7 أطفال في مخيمات مأرب

أعلنت "الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين"، الإثنين، عن وفاة 7 أطفال من أفراد الأسر اليمنية النازحة، جراء البرد القارس في مخيمات النزوح، في محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، التي تعدّ أكبر أماكن تجمّع النازحين في البلاد.

وقال مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، سيف مثنى، إنهم تلقوا بلاغات من مخيمي "المعاشير" و"سائلة الرميلة" بمديرية الوادي، شرق محافظة مأرب، خلال الأيام الماضية، بوفاة 6 أطفال في المخيم الأول، ووفاة طفلة أخرى في المخيم الثاني، بسبب البرد الشديد والصقيع الذي تعاني منه المخيمات في المحافظة.

وأكد مثنى، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن مخيمات النازحين في المحافظة الصحراوية، بحاجة ماسّة إلى وسائل التدفئة للوقاية من موجات البرد الشديد التي تضرب مأرب، فضلًا عن افتقارها للخدمات الأساسية والصحية.