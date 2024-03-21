تايوان ترصد 32 طائرة حربية صينية بمحيط الجزيرة في 24 ساعة

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن 20 طائرة "عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان".

ويمثّل الخط الأوسط حدودا غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين.

وتابع البيان أن القوات المسلحة التايوانية قامت "بمراقبة الوضع واستخدمت طائرات (دورية) وسفنا وأنظمة صواريخ على السواحل ردا على الأنشطة التي تم رصدها".

وكانت الوزارة قد رصدت في مناسبتين أخريين أواخر كانون الثاني/ يناير وأوائل شباط/ فبراير 33 طائرة حربية صينية حول الجزيرة، وهو أعلى رقم سُجّل هذا العام.

وكثفت بكين ضغوطها العسكرية في السنوات الأخيرة وهي تنشر طائرات وسفنا حربية حول الجزيرة بشكل شبه يومي.